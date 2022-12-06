В «Точке кипения – Томск» пройдет воркшоп для разработчиков и производителей персонализированного питания

6 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Завтра, 7 декабря, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» состоится воркшоп «Развитие междисциплинарных партнерств разработчиков и производителей персонализированного и специализированного питания».

Питание — неотъемлемая часть существования человека. Известно, что нерациональное питание является доказанным модифицируемым фактором риска в развитии ряда хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), таких как ожирение, сахарный диабет 2 типа, ряда онкологических заболеваний и других. С другой стороны, на питание в современном мире возлагаются бóльшие надежды, чем на просто источник энергии и питательных веществ. Обогащенные и продукты с функциональными свойствами зарекомендовали себя в качестве эффективных инструментов в сохранении и поддержке здоровья населения.

Учитывая продолжающий рост распространенности ХНИЗ требуется поиск новых решений в пищевой индустрии с привлечением мультидисциплинарной команды для разработки и внедрения новых технологий в области питания.

В рамках воркшопа «Развитие междисциплинарных партнерств разработчиков и производителей персонализированного и специализированного питания» участники в междисциплинарных командах под руководством приглашенного фасилитатора — Журавлева Сергея, эксперта Центра сопричастного стратегирования Института «Высшая Школа Государственного Управления» РАНХиГС, проработают концепции продуктов персонализированного и специализированного питания для лечения и профилактики различных заболеваний.

В работе воркшопа предусмотрены доклады от ведущих экспертов в области пищевой индустрии и питания, которые также дадут участникам обратную связь по разработанным проектным инициативам:

Глик Анастасия Фридриховна, председатель комитета пищевой промышленности Департамента потребительского рынка Администрации Томской области;

Самойлова Юлия Геннадьевна, д-р мед. наук, профессор, заведующая кафедрой педиатрии с курсом эндокринологии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Томской области по медицинской профилактике;

Смирнова Елена Александровна, к.т.н., заведующий лабораторией демографии и эпидемиологии питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»;

Стародубова Антонина Владимировна, д.м.н., доцент, зам. директора по научной и лечебной работе ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»;

Багреев Артем Михайлович, Президент Томской Ассоциации пищевиков

Денисова Наталья Николаевна — К.м.н., ст. научный сотрудник лаборатории демографии и эпидемиологии питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»;

Кешабянц Эвелина Эдуардовна — К.м.н., ст. научный сотрудник лаборатории демографии и эпидемиологии питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»;

Кочеткова Алла Алексеевна, зав. лабораторией пищевых биотехнологий и специализированных продуктов, чл.-корр., д.т.н., профессор;

Воробьева Валентина Матвеевна, ст.н.с, к.т.н. Лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов.

К участию приглашаются специалисты различных направлений, связанных с питанием: врачи, химики-технологи, производители продуктов питания, предприниматели, а также представители заказчиков и потребителей персонализированного питания.

Программа и регистрация на мероприятие: https://leader-id.ru/events/377945.

Место проведения: Пространство коллективной работы «Точка кипения — Томск», пр. Ленина, 26 (дальний вход здания со стороны ул. Аркадия Иванова).

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