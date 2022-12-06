18+
18+

В «Точке кипения – Томск» пройдет воркшоп для разработчиков и производителей персонализированного питания

Томские новости, точка кипения мероприятия воркшоп питание интересные новости Томска куда сходить В «Точке кипения – Томск» пройдет воркшоп для разработчиков и производителей персонализированного питания

Завтра, 7 декабря, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» состоится воркшоп «Развитие междисциплинарных партнерств разработчиков и производителей персонализированного и специализированного питания».

Питание — неотъемлемая часть существования человека. Известно, что нерациональное питание является доказанным модифицируемым фактором риска в развитии ряда хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), таких как ожирение, сахарный диабет 2 типа, ряда онкологических заболеваний и других. С другой стороны, на питание в современном мире возлагаются бóльшие надежды, чем на просто источник энергии и питательных веществ. Обогащенные и продукты с функциональными свойствами зарекомендовали себя в качестве эффективных инструментов в сохранении и поддержке здоровья населения.

Учитывая продолжающий рост распространенности ХНИЗ требуется поиск новых решений в пищевой индустрии с привлечением мультидисциплинарной команды для разработки и внедрения новых технологий в области питания.

В рамках воркшопа «Развитие междисциплинарных партнерств разработчиков и производителей персонализированного и специализированного питания» участники в междисциплинарных командах под руководством приглашенного фасилитатора — Журавлева Сергея, эксперта Центра сопричастного стратегирования Института «Высшая Школа Государственного Управления» РАНХиГС, проработают концепции продуктов персонализированного и специализированного питания для лечения и профилактики различных заболеваний.
В работе воркшопа предусмотрены доклады от ведущих экспертов в области пищевой индустрии и питания, которые также дадут участникам обратную связь по разработанным проектным инициативам:

К участию приглашаются специалисты различных направлений, связанных с питанием: врачи, химики-технологи, производители продуктов питания, предприниматели, а также представители заказчиков и потребителей персонализированного питания.

Программа и регистрация на мероприятие: https://leader-id.ru/events/377945.

Место проведения: Пространство коллективной работы «Точка кипения — Томск», пр. Ленина, 26 (дальний вход здания со стороны ул. Аркадия Иванова).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В декабре в томский «Дом за рубль» на Гоголя переедет IT-компания

10 ноября 2022
Томские новости

Как изменились цифровые привычки жителей области в 2022 году

17 ноября 2022
Томские новости

Томские коммуникационные проекты приглашают принять участие в конкурсе «Серебряный Лучник» – Сибирь

9 ноября 2022
Томские новости

Томичам представят книгу о бережном отношении к себе

5 декабря 2022
Томские новости

Томская постановка «Король-олень» попала в лонг-лист «Золотой маски»

7 ноября 2022
Томские новости

Томская область сдаст в аренду 50 участков леса для заготовки древесины

2 декабря 2022
Томские новости

Илья Варламов выпустил ролик про назинскую трагедию

21 ноября 2022
Томские новости

Спортсменка из Томской области взяла две «бронзы» на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

15 ноября 2022
Томские новости

Вечером в Томске перекроют движение по одной полосе на ул. Красноармейской

15 ноября 2022