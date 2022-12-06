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Самый большой каток в Томске откроется на Белом озере

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В этом году в Томске оборудуют каток на всей площади Белого озера. Об этом на прошедшем сегодня, 6 декабря, заседании городской думы сообщил заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

По его словам, площадь катка составит порядка 12000 кв метров. Таким образом он станет самым большим в Томске. Прокатом коньков и обслуживанием площадки будет заниматься индивидуальный предприниматель.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках зимнего сезона в Томске планируется открыть 34 ледовых катка. В настоящий момент уже работают 20 из них. Как сообщили «Томскому Обзору» в пресс-службе Томского государственного университета, один из самых крупных катков в Сибири — на Мавлюкеевском озере — откроется до 20 декабря.

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