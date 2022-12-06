18+
18+

Томских студентов приглашают обсудить будущее Университетского озера

Природа, ТГУ, Томские новости, томск новости интересное университетское озеро студенты тгу тпу тгасу Томских студентов приглашают обсудить будущее Университетского озера

В пятницу, 9 декабря, в студенческом коворкинге Томского государственного университета пройдет обсуждение будущего общественного пространства вокруг Университетского озера.

Как сообщают организаторы, к участию приглашаются все студенты Большого университета. Они смогут обсудить будущее уникального межвузовского пространства и предложить свои идеи по его развитию.

Ведущим площадки выступит преподаватель кафедры социологии Философского факультета ТГУ Александр Березкин.

Дискуссия пройдет в Центре культуры ТГУ по адресу: пр. Ленина, 36. Начало в 14.00, вход свободный по предварительной регистрации.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Респираторный госпиталь в томской медсанчасти №2 закрывается

8 ноября 2022
Томские новости

Томичи вновь могут написать письма Деду Морозу

1 декабря 2022
Томские новости

Томский Сбербанк начал применять эскроу-счета для в кредитовании при индивидуальном строительстве

17 ноября 2022
Томские новости

Жители домов на 48 улицах Томска останутся без воды во вторник

14 ноября 2022
Томские новости

Второе уголовное дело экс-мэра Томска Кляйна направили в суд

29 ноября 2022
Томские новости

Объясним на лапках: мобильное приложение «Кубокот» поможет детям подготовиться к школе

6 декабря 2022
Томские новости

ГОСТ VPN: «Ростелеком» предлагает операторам связи сервис построения и эксплуатации защищенных сетей

9 ноября 2022
Томские новости

Спортсменка из Томской области взяла две «бронзы» на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

15 ноября 2022
Томские новости

Начальником департамента финансово-ресурсного обеспечения Томской области назначена Ольга Крылова

1 декабря 2022