Томских студентов приглашают обсудить будущее Университетского озера

6 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В пятницу, 9 декабря, в студенческом коворкинге Томского государственного университета пройдет обсуждение будущего общественного пространства вокруг Университетского озера.

Как сообщают организаторы, к участию приглашаются все студенты Большого университета. Они смогут обсудить будущее уникального межвузовского пространства и предложить свои идеи по его развитию.

Ведущим площадки выступит преподаватель кафедры социологии Философского факультета ТГУ Александр Березкин.

Дискуссия пройдет в Центре культуры ТГУ по адресу: пр. Ленина, 36. Начало в 14.00, вход свободный по предварительной регистрации.

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