Пропавшие сегодня днем девочки найдены в Томске

5 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: ГУ МВД по Томской области

Томские полицейские установили местонахождение двух пропавших девочек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, сегодня днем, 5 декабря, 7-летняя Ксения Шутова и 11-летняя Айша Зоирова ушли из дома и по настоящее время их местонахождение неизвестно. Родители девочек обратились в правоохранительные органы с заявлениями о пропаже детей.

«Сотрудниками полиции установлено местонахождение несовершеннолетних в Октябрьском районе города Томска», — говорится в сообщении.

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