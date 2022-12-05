В Томске разыскивают двух пропавших девочек

5 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: СУ СКР по Томской области

В Томске ведется розыск двух пропавших девочек — Ксении Шутовой и Айши Зоировой, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, сегодня днем, 5 декабря, 7-летняя Ксения Шутова и 11-летняя Айша Зоирова ушли из дома и по настоящее время их местонахождение неизвестно. Родители девочек обратились в правоохранительные органы с заявлениями о пропаже детей.

Описание пропавших:

Ксения Шутова Фото: СУ СКР по Томской области

Ксения Шутова, 7 лет, рост 136 см, нормального телосложения, волосы темно-русые до пояса, глаза карие. Одета в серо-зеленый пуховик с опушкой, желтую шапку, сапоги серебристого цвета, светло-синие джинсы. Возможно серая шапка и сиреневый шарф (мамины вещи, пропали из дома).

Айша Зоирова Фото: СУ СКР по Томской области

Айша Зоирова, 11 лет, рост 133 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Одета: светло-зеленая куртка с капюшоном с меховой оторочкой, красная шапка, черные штаны, черные ботинки.

Розыск ведут сотрудники полиции, а также волонтеры и добровольцы. В поиске задействованы более 120 человек.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении девочек, просят сообщить в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по адресу: город Томск, проспект Кирова, д. 51, по телефонам: 8-913-811-49-30 (дежурный следственного управления), 8-913-850-37-14 (дежурный следователь-криминалист, круглосуточно), либо 02.

Фото: СУ СКР по Томской области

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