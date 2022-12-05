«Сотрудник – это внутренний клиент»: эксперт по социальному обучению поделилась с томичами образовательными трендами

5 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Евгения Рзаева, «Точка кипения — Томск»

На прошлой неделе, 2 и 3 декабря, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» эксперт образовательного бюро «Розетка» Евгения Рзаева провела для специалистов и предпринимателей открытую интерактивную лекцию и интенсив по социальному обучению «Тренды в HR и T&D».

Социальное обучение определяется как навык, приобретаемый посредством наблюдения за поведением других людей. Оно подчеркивает взаимодействие между людьми и окружающей средой в создании смысла и идентичности. И, по мнению экспертов, это очень важно для формирования комфортной корпоративной среды.

— С точки зрения корпоративного обучения, когда мы спрашиваем — как выстроить социальное обучение, мы должны отвечать на вопрос — не какую платформу новую создать для сотрудников, а какую культуру мы хотим построить, и дальше уже отталкиваются все остальные инструменты. Например, если у вас иерархическая структура, и НЕ норма — уйти с рабочего места и пойти к кому-то что-то спросить, или кто-то не привык, что к нему будут обращаться, чтобы что-то спросить, то это все будет мешать. Так что получается, если вы проектируете систему социального обучения, то нужно сначала смотреть на организационную структуру, — рассказывает Евгения Рзаева.

Также она рассказала о новых трендах в организации корпоративного обучения, например, менеджменте знаний.

— Есть в некоторых компаниях выделенный специалист — менеджер знаний. Внутри компаний, особенно крупных, есть очень большая и очень классная экспертиза, которая позволяет им быть лучшими на рынке, но тут встает вопрос обучения новых сотрудников. Если эту экспертизу как-то не передавать, и не упаковывать, и не анализировать, то получается, что есть сотрудник — есть экспертиза, ушел сотрудник — ушла экспертиза. Так не должно быть, компания должна сохраняться как единица и свою экспертизу наращивать. Это история комплексная: что-то должно передаваться из уст в уста, а что-то должно уходить в комплексные продукты. Например, гайд — как мы поступаем в той или иной ситуации. Это может быть в целом системная база знаний, куда сотрудник приходит и находит ответ на свой вопрос. Все шаблоны, политика безопасности, и многое другое, — пояснила Евгения

Для успешной работы в сфере образования, по словам эксперта, требуется живой ум и потребность в постоянных экспериментах.

— Для западной культуры, и для нашей, есть ориентация в обучении на результат. В японской культуре популярна практика пути — высказывание «у самурая нет цели, есть только путь», все про это. И вся культура накладывает отпечаток, и у них образование — это тоже путь. У человека, который учится, главная задача — достичь мастерства. И мастерство иногда понимается, как мастерство в какой-то одной вещи. Для нас сейчас характерно, что мы постоянно меняем области, много что пробуем, и нам нужно уметь здесь, здесь и там, а у японцев вы можете встретить контролера, который щелкает билеты, и он считает себя мастером в прощелкивании билетов, потому что всю свою жизнь он посвятил себя этому, чтобы достичь мастерства. И при проектировании образовательной программы можно, например, поднять этот культурологический слой, — отметила Евгения.

Эксперт подчеркнула, что в любом образовании сейчас, не только корпоративном, активно развивается компаративистский подход, который делает образовательную систему очень гибкой.

— Компаративистский подход — это тренд, когда мы садимся, все вместе обсуждаем, социальное обучение. В противовес есть примитивистский подход. Он опирается на то, что есть наука о наших мозгах, что мы учимся определенным образом, и процессы эти между собой вечно спорят. Все до сих пор спорят как лучше учить и поэтому в методической работе есть очень большое пространство для каких-то экспериментов, — рассказала Рзаева.

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