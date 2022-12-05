В Томске установили новый светофор

Новый светофор установлен на пересечении ул. Старо-Деповской и пер. Путевого в Томске.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ранее местные жители неоднократно обращались в администрацию с просьбой оборудовать переход на оживленном перекрестке.

Новый светофор будет регулировать движение автомобилей и пешеходов, переходящих дорогу. В нем установлены светодиодные лампы, есть специальная секция предупреждает водителей, совершающих поворот, что пешеходы движутся по проезжей части.

Сейчас светофор работает в дежурном режиме — мигающий желтый, в ближайшее время начнется попеременная смена сигналов для удобства жителей и безопасного проезда перекрестка.

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