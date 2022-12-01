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В томском музее «Следственная тюрьма НКВД» открылось кафе

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Сегодня, 1 декабря, на территории томского музея «Следственная тюрьма НКВД» открылось кафе.

Как сообщают в Музее истории ГУЛАГа, в заведении предложат кофе, снеки, сэндвичи и десерты. Кроме того, посетители экскурсии смогут приобрести напитки со скидкой в 10%.

Ранее, на пресс-конференции, посвященной открытию обновленной «Следственной тюрьме НКВД», директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов отмечал, что кафе будет своеобразной рекреационной зоной, где человек сможет «выдохнуть после посещения экспозиции», ведь «тема, которая рассказывается тут, не всегда проста для восприятия».

Вскоре в музее также начнут продавать книги и сувениры, в том числе издания об истории массовых репрессий. По словам Романова, ассортимент книжного магазине будет очень похож на аналогичный в московском музее. Здесь можно будет найти исследования на тему того, как люди помнят и как с этой памятью работают.

Напомним, 8 ноября томский музей «Следственная тюрьма НКВД» открылся после реконструкции, которой занимались Фонд Памяти и Музей истории ГУЛАГа. Подробнее об обновленной экспозиции учреждения можно узнать в нашем материале.

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