ФК «Томь» возобновляет тренировки футбольной академии, гендиректор передумала увольняться

1 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

Рабочая группа футбольного клуба «Томь» встретилась с вице-губернатором Томской области Анатолием Рожковым для обсуждения вариантов решения финансовых и бытовых проблем клуба, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ФК.

«Ряд вопросов с ресурсоснабжающими предприятиями решен, практически решена проблема по месту занятий групп Футбольной Академии, и с завтрашнего дня у всех ребят возобновляются тренировки», — говорится в пресс-релизе.

В понедельник на встрече с Рожковым сотрудники «Томи» и родители футболистов клубной академии сообщали, что из-за задержек зарплат тренерам приостановлены занятия с детьми. В настоящее время в академии «Томи» занимаются 400 детей.

Пресс-служба ФК также сообщает, что, по словам Рожкова, ему нужно еще два дня, чтобы сформировать конкретные сроки погашения долгов по зарплате и по определенным текущим долгам.

«В составе рабочей группы приняла участие и гендиректор ФК „Томь“ Татьяна Смирнова, ранее написавшая заявление об уходе. Однако инициативной группе сотрудников и учредителю удалось убедить ее остаться, так как вопросы по закрытию долгов по зарплате и по содержанию стадионов уже в процессе решения, положительные сдвиги есть», — отмечается в сообщении.

Кроме того, рабочая группа поставила вопрос об участии «Томи» в чемпионате ФНЛ-2 в 2023 году.

«Администрация ФК „Томь“ считает, что участие во Второй лиге томской команды, сформированной на базе воспитанников нашей Академии, гораздо значимее и актуальнее для томских футболистов и болельщиков, а по расходам вполне сопоставимо с участием молодежной команды „Томь“ в турнире ЛФК, как это было в нынешнем и прошлых сезонах. А тогда молодежную команду на ЛФК можно будет пробовать запускать за счет спонсоров, привлеченных самим футбольным клубом», — подчеркивает пресс-служба.

Как сообщалось, ФК «Томь» по итогам прошлого сезона занял 14 место в первенстве ФНЛ, сохранив прописку во втором по силе дивизионе России.

Тем не менее в мае «Томи» отказали в получении лицензии для участия в ФНЛ в сезоне 2022/23, а в конце мая на тот момент врио губернатора Томской области Владимир Мазур исключил финансирование ФК из бюджета региона, но пообещал команде помочь с поиском спонсоров. В июне «Томь» не прошла лицензирование и в ФНЛ-2 из-за нарушения сроков подачи документов.

После этого Мазур в своем телеграм-канале заявлял, что намерен избежать банкротства «Томи». В клубе отметили, что в июне глава региона нашел средства на покрытие части долгов по зарплатам. В начале августа Мазур сообщил, что областная администрация разработает дорожную карту по финансовому оздоровлению клуба.

К концу ноября общие долги «Томи», по словам Рожкова, превысили 200 млн рублей. Гендиректор клуба Смирнова сообщала журналистам, что существует вероятность ликвидации «Томи», не удается погасить долги по зарплате, поэтому она написала заявление об увольнении.

«Томь» традиционно финансируется «Газпромом» и «Газпромнефтью», переговоры о выделении средств ежегодно вел губернатор Томской области и президент клуба Сергей Жвачкин, который 10 мая 2022 года ушел в отставку. В этом году, согласно сообщению ФК «Томь», он вел переговоры с «Газпромом» по продлению договора, и отказа не было.

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