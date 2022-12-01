Томичи могут выиграть бесплатную поезду на двоих на поезде Томск — Новосибирск

1 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова, из архива издания

Пассажиры скорого поезда Томск-2 — Новосибирск могут выиграть «золотой» билет для совершения бесплатной поездки на двоих, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Чтобы принять участие в акции необходимо с 1 по 25 декабря совершить поездку по любому маршруту в скором поезде Томск-2 — Новосибирск, сделать фотографию и разместить ее на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Также необходимо в посте сделать подпись «Еду в Томском экспрессе» и отметить компанию-организатора @kuzbass_prigorod.

Победитель будет выбран по результатам голосования подписчиков в сообществе АО «Кузбасс-пригород». Победитель получит билет, позволяющий совершить поездку двум пассажирам по любому маршруту в поезде №869/870 в направлении Томск — Новосибирск или обратно.

Поезд №869/870 сообщением Томск-2 — Новосибирск курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. Маршрут соединяет три региона Сибири — Томскую, Кемеровскую и Новосибирскую области. Время в пути составляет 4 часа 50 минут.

Приобрести билеты на скорый поезд можно за 10 дней до отправления на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

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