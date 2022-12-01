«Умножая таланты»: в Томске стартовал интеллектуальный турнир «Газпром нефти» для школьников

1 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

С 1 декабря в Томске начинается прием заявок на участие в интеллектуальном турнире для школьников 8-11 классов «Умножая таланты». Старшеклассники смогут попробовать свои силы в четырех направлениях: инжиниринг, информационные технологии, нефтехимия и математика. Победители получат дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны.

Первый этап участия в турнире — регистрация на https://rodnyegoroda.ru/ и онлайн-обучение от ведущих экспертов в области современных технологий и других актуальных специальностей — продлится до 31 января 2023 года. А с 1 февраля для всех зарегистрированных участников начнется отборочный этап: индивидуальное тестирование и решение практических заданий.

В апреле победители регионального отборочного тура отправятся в Санкт-Петербург на финал турнира, на котором посетят лекции и воркшопы по командной работе, публичным выступлениям, лидерству, карьерному проектирования и направлениям конкурса. После чего финалистам предстоит решить практические задачи, разработанные экспертами «Газпром нефти» и партнерских вузов, создать собственные технические проекты и защитить их перед профессионалами нефтегазовой отрасли.

В этом году турнир вошел в перечень официальных мероприятий Министерства просвещения РФ, это позволит всем победителям «Умножая таланты» получить до 10 дополнительных баллов при поступлении в ведущие технические вузы России: Санкт-Петербургский политехнический университет, Университет ИТМО, Томский политехнический университет, Омский государственный технический университет, Санкт-Петербургский государственный университет и Тюменский государственный университет.

Интеллектуальный турнир «Умножая таланты» проходит в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», с 2016 года в нем приняли участие более 15 тысяч старшеклассников. В Томске отборочный тур «Умножая таланты» проходит при поддержке «Газпромнефть-Востока».

«„Умножая таланты“ — это, своего рода, олимпийские игры для школьников. Благодаря нашему турниру уже несколько лет подряд мы находим и поддерживаем в регионах России тысячи одаренных детей, которые не просто решают задачи, но пробуют свои силы в разработке настоящих проектов, нужных бизнесу. Такой подход соответствует логике образовательных проектов „Газпром нефти“: мы создаем условия для того, чтобы уже со школьной скамьи дети могли начать строить успешную карьеру, взаимодействуя с профессионалами отрасли», — сообщила директор программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова.

«Турнир „Умножая таланты“ позволяет создавать задел на будущее: увлекая школьников интересными задачами, предлагая им создавать собственные проекты, мы формируем сообщество будущих инженеров. Мы уверены, что эксперты и специалисты „Газпром нефти“ смогут вдохновить наших ребят и в будущем финалисты и призеры турнира пополнят ряды настоящих профессионалов в нашем регионе», — отметила начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока» Ирина Николаева.

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