В декабре томичи смогут бесплатно провозить сноуборды и лыжи в пригородных поездах

29 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

АО «Кузбасс-пригород» запустило акцию «Зимний бонус», в рамках которой пассажиры пригородных поездов, курсирующих на территории Кемеровской и Томской областей, могут весь декабрь бесплатно провозить сноуборды и лыжи независимо от их размера.

Как уточняет служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД, весь спортивный инвентарь можно размещать на местах для ручной клади или в вагоне поезда так, чтобы он не создавал препятствий для проезда другим пассажирам. Обеспечение целостности и сохранности перевозимого инвентаря является обязанностью пассажира.

Также, согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом каждый пассажир имеет право бесплатно провозить с собой ручную кладь, размер которой по сумме трех измерений не превышает 180 см.

Приобрести билеты на пригородные поезда можно за 10 дней до отправления через Telegram-бот «АО Кузбасс-пригород», мобильное приложение «РЖД Пассажирам», а также в пригородных железнодорожных кассах.

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