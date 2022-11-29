Волонтеры «Газпромнефть-Востока» помогли обустроить детскую комнату в областной клинической больнице

29 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В детской игровой комнате гематологического отделения томской областной клинической больницы (ТОКБ) и реабилитационном центре им. Алены Петровой появилась новая мебель, оборудование, девайсы и игры в 3D-формате. Обновить пространство получилось благодаря волонтерскому проекту «От сердца к сердцу», в котором приняли участие более 70 сотрудников «Газпромнефть-Востока» и их коллеги из Томского филиала Сибирской Сервисной Компании (ССК).

Детское гематологическое отделение ТОКБ — единственное в области. Оно рассчитано на 25 коек для пациентов от рождения до 18 лет. Длительное нахождение в замкнутом пространстве, болезненные процедуры, операции — все это может негативно сказаться на психоэмоциональном состоянии ребенка, при этом для скорейшего выздоровления очень важны положительные эмоции. Средства на приобретение всех необходимых для обновления комнаты вещей волонтеры «Газпромнефть-Востока» зарабатывали сами. В рамках проекта состоялось несколько творческих мастер-классов для волонтеров под руководством опытных наставников. Выполненные руками сотрудников «Газпромнефть-Востока» и ССК картины в технике шерстяная акварель, предметы декора для домашнего интерьера, шелковые платки с росписью нашли своих покупателей на корпоративных благотворительных аукционах.

Проект «От сердца к сердцу» реализован при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

— Волонтерство — идеальная лакмусовая бумажка для таких понятий, как взаимовыручка, сотрудничество, партнерство. И я от всей души искренне благодарна тем, кто откликнулся и стал частью проекта. Он оказался длительным и похожим на звенья цепи, где важен каждый фрагмент: от организации мастер-классов до обтачки краев платочков, чтобы они не крошились и выглядели эстетично. Мы делали все для того, чтобы пребывание маленьких пациентов в больнице было более комфортным. Для меня это был первый опыт волонтерства, и я думаю, каждый из нас должен хоть раз прикоснуться к этому движению, чтобы понять, способны ли вы принести пользу людям, не думая о вознаграждении! — отметила автор проекта Татьяна Купцова.

— Когда пришли сотрудники «Газпромнефть-Востока» и спросили, что нам нужно в первую очередь, мы сразу сказали — шкаф и диван. Шкаф для верхней одежды пациентов из области, так как гардероб работает ограниченное время, а диван вместо кушетки, которая стояла возле процедурного кабинета. Теперь у нас стильно и удобно! Новые продвинутые игры, уверена, сразу найдут своих почитателей, а электронную книгу постараемся наполнить программными произведениями литературы, чтобы дети не сильно отставали от одноклассников по школьной программе. Мы давно сотрудничаем с «Газпромнефть-Востоком» по грантовым и волонтерским проектам. Инициатива «От сердца к сердцу» стала еще одним примером эффективных инвестиций в здоровье детей, — считает руководитель детского благотворительного фонда им. Алены Петровой Елена Петрова.

— В своей работе главный акцент мы делаем на обеспечение наших пациентов всеми необходимыми лекарственными препаратами. Для нас — это базовая основа, именно поэтому не всегда может хватать средств на приобретение мебели, девайсов или игр для ребят, проходящих долгое лечение. И когда появляются предприятия, люди, которые понимают важность этой составляющей в нашей работе, становится радостно на душе. Такой неравнодушный подход еще раз подтверждает известную фразу о том, что «мир не без добрых людей»! — отметила заведующая гематологическим отделением ТОКБ Юлия Гаммершмидт.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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