Северский штангист привез «золото» с турнира в Беларуси
Северский спортсмен Александр Белоус стал первым на прошедшей в белорусском Могилеве открытой республиканской спартакиаде по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2006 годов рождения и моложе.
Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в состязаниях приняли участие 180 спортсменов из России и Беларуси. Воспитанник северской детско-юношеской школы «Янтарь» выступал в весовой категории 89 килограммов. Подняв в сумме двоеборья 250 килограммов, Александр поднялся на вершину пьедестала.
К состязаниям спортсмена подготовили Александр Большой и Григорий Антонов. Теперь северского атлета ждет первенство России, которое будет проходить в феврале 2023 года.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».