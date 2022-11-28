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Северский штангист привез «золото» с турнира в Беларуси

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Северский спортсмен Александр Белоус стал первым на прошедшей в белорусском Могилеве открытой республиканской спартакиаде по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2006 годов рождения и моложе.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в состязаниях приняли участие 180 спортсменов из России и Беларуси. Воспитанник северской детско-юношеской школы «Янтарь» выступал в весовой категории 89 килограммов. Подняв в сумме двоеборья 250 килограммов, Александр поднялся на вершину пьедестала.

К состязаниям спортсмена подготовили Александр Большой и Григорий Антонов. Теперь северского атлета ждет первенство России, которое будет проходить в феврале 2023 года.

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