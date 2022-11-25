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Томские пожарные спасли из горящего дома 13 человек

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Накануне, 24 ноября, в Томске загорелся 5-этажный дом по ул. Вершинина, 52, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 23.26. К приезду пожарных в доме было сильное задымление со 2 по 5 этаж. Из здания эвакуировали 50 человек. Звенья ГДЗС с помощью спасательных устройств спасли 13 человек, в том числе двух детей. Их состояние оценивалось как удовлетворительное, медицинская помощь не требовалась.

Возгорание удалось ликвидировать в 23.57. В результате пожара: в комнате размером 3×6 м. обгорели вещи, закоптились стены. Площадь пожара 18 кв. метров.

По предварительным данным, причиной возгорания стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

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