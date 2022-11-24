Томичей приглашают на новогоднюю ярмарку

Томский Обзор / Фото: 24 ноября 2022 // Фото: https://vk.com/skvorechnik_tomsk

В субботу, 26 ноября, в творческом пространстве «Скворечник» пройдет ярмарка товаров ручной работы «...ЯБРЬ Fest», приуроченная к новогодним праздникам, сообщают организаторы.

Посетители смогут приобрести изделия из шерсти, натуральную косметику, тапочки, корзины, сувениры из трикотажной пряжи, украшения и аксессуары из бисера и натуральных камней, гальванические изделия, обереговые куклы, игрушки, сувениры из ароматного грунтованного текстиля. Всего в мероприятии примут участие более 10 томских мастеров. Подробнее узнать об их работах, которые будут представлены на ярмарке, можно по ссылке.

Также организаторы обещают домашнюю атмосферу и свежесваренный кофе.

Маркет будет работать с 11.00 до 19.00 по адресу: ул. Большая Подгорная, 53а.

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