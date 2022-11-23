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В томском Доме искусств пройдёт выставка постеров на тему будущего района Болото

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В пятницу, 25 ноября, в томском Доме искусств открывается выставка «Будущее нашего Болото», организованная в рамках проекта «По улицам Старого города». Его цель — обратить внимание томичей на исторический район Болото, который находится в самом центре, но спрятан от глаз фасадами пр. Ленина, сообщают организаторы.

На протяжении всего лета авторы концепции совместно с местными волонтёрами приводили эту местность в порядок, а также проводили бесплатные экскурсии по этому району.

По словам организаторов, художникам-участникам выставки предлагалось помечтать о будущем этой территории, воплотить художественную утопию, отталкиваясь от конкретных проблем, или абстрагироваться от них и погрузиться в область поисков духовного, эмоционального и эстетического.

Выставка будет работать до 31 декабря. Посмотреть на работы художников можно будет в Доме искусств на ул. Шишкова, 10.

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