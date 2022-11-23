В Томске пожарные спасли троих человек из горящего дома

23 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне утром, 22 ноября, в Томске загорелся трехквартирный дом на ул. Предвокзальной, 30, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в одноэтажном трехквартирном частично шлакоблочном доме поступило в 6.56. Звено газодымзащиты спасло из дома 3 человек, в то числе двоих детей.

Возгорание удалось ликвидировать в 7.26. В результате в комнате размером 3×4 м обгорели стены потолок, пол, вещи. Остальные комнаты закопчены. Общая площадь пожара составила 12 кв. метров.

Причина возгорания устанавливается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».