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В Томске пожарные спасли троих человек из горящего дома

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Накануне утром, 22 ноября, в Томске загорелся трехквартирный дом на ул. Предвокзальной, 30, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в одноэтажном трехквартирном частично шлакоблочном доме поступило в 6.56. Звено газодымзащиты спасло из дома 3 человек, в то числе двоих детей.

Возгорание удалось ликвидировать в 7.26. В результате в комнате размером 3×4 м обгорели стены потолок, пол, вещи. Остальные комнаты закопчены. Общая площадь пожара составила 12 кв. метров.

Причина возгорания устанавливается.

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