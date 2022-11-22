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Томичи могут помочь бездомным животным, приняв участие в барахолке

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Юбилейная пятнадцатая благотворительная «ЗООбарахолка» пройдет в Томске 17 и 18 декабря. Томичи также смогут принять в ней участие, передав ненужные вещи в хорошем состоянии, сообщают организаторы.

«Предновогодняя ЗООбарахолка очень важна для каждого куратора и каждого подопечного животного. Традиционно январь и февраль скудны на пожертвования, поэтому содержать животных, кормить и лечить больше двух месяцев приходится на средства, собранные в декабре», — говорится в сообщении.

На ЗООбарахолке можно будет приобрести новогодние украшения, подарки, книги, игрушки, украшения, сувениры, предметы интерьера, косметику, сумки, канцелярию, посуду, аксессуары (в том числе ручной работы), зоотовары, товары для спорта и отдыха, и многое другое. Также в рамках мероприятия будут работать праздничная фотозона, пройдут творческие мастер-классы для детей и взрослых, гостей ждут горячий кофе и десерты, полезные лекции и новогоднее настроение.

Сдать вещи для «ЗООбарахолки» можно до 13 декабря. Сделать это можно, обратившись к организаторам в группе «ВКонтакте». На каждом лоте, переданном кураторам неравнодушными томичами, размещен ярлык с указанием цены и адресного получателя средств именно с данной покупки. Все траты кураторы мероприятия подтвердят чеками и накладными. С отчетами все желающие смогут ознакомиться в группе «ВКонтакте». Собранные средства пойдут на поддержку более 300 собак и кошек.

Мероприятие будет проходить с 12.00 до 19.00 в торговом центре «Город» на ул. Герцена, 61/1.

«ЗООбарахолка» — проект томского зоозащитного объединения «Вместе», в которое входят зоозащитные организации и частные кураторы бездомных животных из Томска, Северска и области. В декабре проект отметит пятилетие — первая ЗООбарахолка состоялась 9–10 декабря 2017 года. За это время организаторам удалось собрать суммарно более 1,7 млн руб. для подопечных 39 передержек и частных кураторов.

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