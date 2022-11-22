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Томский кикбоксер победил в «Битве за добро»

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Томские спортсмены успешно выступили на VII благотворительном турнире «Битва за добро», который прошел в Белове и собрал участников из России, Кыргызстана и Бразилии.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в основном карде правилам профессионального кикбоксинга победил Роман Макеев, представляющий спортивный клуб «Александр Пересвет» и областную Федерацию кикбоксинга. По итогам трех раундов со счётом 30:27 единогласным решением судей он стал победителем соревнований.

Также томичи Андрей Скороходов и Самир Мамедов стали обладателями серебряных медалей.

К состязаниям спортсменов подготовили Дмитрий Голдинов и Семен Ануфриев.

В сообщении также отмечается, что все собранные средства с турнира пошли на развитие адаптивной физкультуры в Белове.

Фото: Depms.ru

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