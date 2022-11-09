18+
18+

Томичей приглашают на гаражную распродажу в помощь животным

Конкурсы и акции, Томские новости, распродажа одежда помощь животным коты собаки благотворительные акции Томичей приглашают на гаражную распродажу в помощь животным

В субботу и воскресенье, 17 и 18 декабря, в Томске пройдет гаражная распродажа в помощь животным. Все вырученные средства пойдут на помощь котам и собакам, которые находятся на попечении Томской зоозащитной организации Содружество.

Гости мероприятия смогут найти для себя новые или бывшие в употреблении вещи, но в отличном состоянии: одежду, украшения, книги, аксессуары, бижутерию, хендмейд.

«У нас можно собрать себе целый гардероб за вполне минимальную сумму: на 1-2 тысячи купить и верхнюю одежду, повседневную, и на выход», — говорят организаторы.

Все желающие также могут принести свои вещи для участия в распродаже. Организаторы уточняют, что все вещи должны быть чистыми и без дырок, а посуда — без сколов.

На распродажу принимаются:

Сдать вещи можно в трех пунктах сбора: пр. Ленина, 166 (БЦ Лидер, оф.20 вход слева от «Канцелярского мира»), экомагазине «Две пчелы» (пр. Кирова, 46) и магазине товаров для творчества «Лавка Художника» (ул. Герцена, 13/1).

Мероприятие пройдёт по адресу пр. Ленина, 85а в подвале пиццерии Make Love Pizza 17 декабря с 12:00–20:00 и 18 декабря с 11:00–19:00.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на «Марафон томского кино»

9 ноября 2022
Томские новости

В Томске мужчина лишился ног, попытавшись срезать путь под вагоном поезда

17 ноября 2022
Томские новости

На следующей неделе в Томск приедет поезд Деда Мороза

16 ноября 2022
Томские новости

Следователи проверяют сообщения об обнаружении синегнойной палочки в двух школах Стрежевого

11 ноября 2022
Томские новости

В ноябре в Томске изменится схема движения на ул. Суворова

1 ноября 2022
Томские новости

Менее 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

13 ноября 2022
Томские новости

Развитие отрасли БАС ускорят партнёрства между эксплуатантами, производителями и образовательным сектором

13 ноября 2022
Томские новости

В «Точке кипения – Томск» пройдут Дни научного кино ФАНК

12 ноября 2022
Томские новости

Как изменились цифровые привычки жителей области в 2022 году

17 ноября 2022