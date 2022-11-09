Томичей приглашают на гаражную распродажу в помощь животным

Томский Обзор / Фото: 21 ноября 2022 // Фото: vk.com/event143179203

В субботу и воскресенье, 17 и 18 декабря, в Томске пройдет гаражная распродажа в помощь животным. Все вырученные средства пойдут на помощь котам и собакам, которые находятся на попечении Томской зоозащитной организации Содружество.

Гости мероприятия смогут найти для себя новые или бывшие в употреблении вещи, но в отличном состоянии: одежду, украшения, книги, аксессуары, бижутерию, хендмейд.

«У нас можно собрать себе целый гардероб за вполне минимальную сумму: на 1-2 тысячи купить и верхнюю одежду, повседневную, и на выход», — говорят организаторы.

Все желающие также могут принести свои вещи для участия в распродаже. Организаторы уточняют, что все вещи должны быть чистыми и без дырок, а посуда — без сколов.

На распродажу принимаются:

Книги;

Посуда (без сколов и трещин);

Украшения и аксессуары;

Новая косметика, с актуальным сроком годности;

Канцелярия;

Товары для творчества;

Одежда (чистая, после стирки);

Все для дома и уюта.

Сдать вещи можно в трех пунктах сбора: пр. Ленина, 166 (БЦ Лидер, оф.20 вход слева от «Канцелярского мира»), экомагазине «Две пчелы» (пр. Кирова, 46) и магазине товаров для творчества «Лавка Художника» (ул. Герцена, 13/1).

Мероприятие пройдёт по адресу пр. Ленина, 85а в подвале пиццерии Make Love Pizza 17 декабря с 12:00–20:00 и 18 декабря с 11:00–19:00.

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