Главврачом Томской областной клинической больницы назначен Николай Зенкин

18 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: администрация Томской области

Николай Зенкин, с конца сентября исполнявший обязанности главврача Томской областной клинической больницы, назначен её главой. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Мазур, передает пресс-служба обладминистрации.

По словам главы региона, на посту главврача Николаю Зенкину предстоит детально проанализировать работу всех отделений ОКБ, провести инвентаризацию парка медоборудования и медтехники и внести предложения по проектированию Северного медицинского городка.

Николай Геннадьевич родился в 1964 году. В 1991-м окончил Томский медицинский институт по специальности «лечебное дело», в 2004-м получил ученую степень кандидата медицинских наук, в 2020-м прошел переподготовку по организации здравоохранения. В 1981 году начала работать санитаром в скорой медицинской помощи Томска. Пройдя действительную срочную военную службу в Афганистане в 1982–1984 годах, затем окончил мединститут и в 1991-м году вернулся на станцию скорой медицинской помощи, где работал врачом выездной бригады, в 1997-м стал заместителем главного врача, а в 1999-м вступил в должность руководителя учреждения.

В 2002 году назначен начальником управления здравоохранения администрации Томска. В 2006 году перешел на должность главного врача больницы №2, здесь же с 2018 года и по сентябрь 2022-го работал заведующим амбулаторией. Кроме этого, в 2017 году работал главным врачом центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Севастополя. Заслуженный работник здравоохранения РФ, отличник здравоохранения РФ. В 2015–2017 годах — депутат Думы Томска. Женат, трое детей.

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