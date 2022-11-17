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Томские приставы арестовали 8 картин кисти Германа Завьялова

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В Томске судебные приставы наложили арест на картины, принадлежащие обанкротившемуся индивидуальному предпринимателю. Позже они уйдут с молотка на торгах, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

В середине ноября приставам поступил исполнительный лист об аресте 8 картин советского и российского художника, путешественника Германа Завьялова, принадлежащих одному из жителей Томска. Произведения искусства выставлялись в областном художественном музее, где их случайно увидела финансовый управляющий. Сомнений в том, что имущество принадлежит банкроту, не было, так как под каждой картиной был обозначен собственник.

В Арбитражный суд Томской области поступил иск об аресте художественных произведений в рамках обеспечительных мер, который был оперативно рассмотрен. В итоге сотрудники отделения судебных приставов по Советскому району выехали в музей и наложили на картины арест.

Фото: УФССП по Томской области

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