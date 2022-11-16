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В ближайшие дни в Томской области начнется назальная вакцинация от COVID-19

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В Томскую область поступила первая партия насадок-распылителей для интраназального введения вакцины «Спутник V». На их приобретение власти региона выделили около 1 млн рублей.

Как сообщают в пресс-службе обладминистрации, всего в регион поступило 90 тыс. дозирующих устройств — это насадки-распылители на шприц для назального применения лекарственных средств. Сейчас насадки распределяют в городские и районные медицинские учреждения области. Предполагается, что они будут готовы начать назальную вакцинацию в ближайшие дни.

Интраназальный способ введения рекомендован для проведения повторной вакцинации. Вакцину вводят при помощи дозирующего устройства в нос на вдохе. После вакцинации пациенту следует в течение двух часов воздержаться от чихания, исключить курение, прием пищи и жидкости.

Напомним, по последним данным за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 156 604 случаев заболевания коронавирусом.

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