В ближайшие дни в Томской области начнется назальная вакцинация от COVID-19

16 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томскую область поступила первая партия насадок-распылителей для интраназального введения вакцины «Спутник V». На их приобретение власти региона выделили около 1 млн рублей.



Как сообщают в пресс-службе обладминистрации, всего в регион поступило 90 тыс. дозирующих устройств — это насадки-распылители на шприц для назального применения лекарственных средств. Сейчас насадки распределяют в городские и районные медицинские учреждения области. Предполагается, что они будут готовы начать назальную вакцинацию в ближайшие дни.



Интраназальный способ введения рекомендован для проведения повторной вакцинации. Вакцину вводят при помощи дозирующего устройства в нос на вдохе. После вакцинации пациенту следует в течение двух часов воздержаться от чихания, исключить курение, прием пищи и жидкости.

Напомним, по последним данным за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 156 604 случаев заболевания коронавирусом.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».