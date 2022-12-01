Обед в хорошей компании. Молодые специалисты Томского филиала АО «Сибирская Сервисная Компания» организовали мастер-класс для своих наставников
Веселее, дружнее, вкуснее: коллектив Томского филиала АО «Сибирская Сервисная Компания» провел традиционную кулинарную встречу. Её организовали молодые специалисты, чтобы в неформальной обстановке пообщаться со своими наставниками.
Подобное мероприятие — далеко не первое в череде нерабочих корпоративных встреч сотрудников филиала. Почему поддержка «новобранцев» является одним из важнейших приоритетов компании — рассказываем в нашем материале.
Встреча за столом
Собираться вместе в неформальной обстановке и готовить что-то вкусное — своего рода традиция сотрудников Томского филиала АО «ССК». На этот раз под руководством опытного шеф-повара студии вкуса молодым специалистами и их наставникам предстояло самим приготовить себе субботний обед в итальянском стиле. На повестке дня: салат «Цезарь», лазанья, паста болоньезе и легкий тирамису на десерт.
«Это дружеское мероприятие, чтобы в неформальной обстановке наставники и молодые специалисты пообщались, узнали друг друга и сплотились. Все это делается для того, чтобы сотрудники почувствовали себя интересными, нужными, востребованными», — отметила заместитель директора Томского филиала АО «Сибирская Сервисная Компания» по персоналу Ирина Анатольевна Шкреба.
Повысить свои кулинарные навыки, узнать историю происхождения классических итальянских блюд и просто пообщаться в неформальной обстановке собрались представители службы буровых работ, бухгалтерии, IT, производственно-технического, административно-хозяйственного и юридического отделов.
Учителя и ученики
Шеф-повар начал свой мастер-класс с обширного экскурса в глубины кулинарной истории. Он рассказал о происхождении лазаньи и развеял миф о том, что салатом «Цезарь» некогда питались первые люди древнего Рима. Затем пришел черед разбивать яйца, резать лук и замешивать тесто.
«Когда только приходишь на новое предприятие — знакомишься со спецификой работы, узнаешь регламенты, нормы охраны труда, безопасности. Нужно вникнуть во все нюансы: как создается доступ на удаленные ресурсы, как устанавливается оборудование. Мне помогал в этих вопросах наставник — мой начальник. С ним получается общаться по-дружески — он поделится опытом, расскажет о неочевидных моментах нашей профессии», — отметил ведущий специалист по поддержке пользователей Томского филиала АО «ССК» Денис Алексеевич.
По его словам, в жизни молодого специалиста филиала есть много возможностей. Если активно участвовать в жизни Совета, например, в сборах и научно-технических конференциях, то можно рассчитывать и на поощрения за хороший результат.
«Уже прошла конференция, я взял второе место. Мы вместе с наставником тему выбирали и вместе писали работу, — вспоминает Денис Алексеевич. — А еще в прошлом году у нас проводилось традиционное мероприятие — мы, как молодые специалисты и ряд сотрудников, которые нам помогали, поздравляли семьи специалистов, как Снегурочка и Дед Мороз в Новый год. Создавали праздник детишкам».
В свою очередь ведущий специалист налогового отдела Томского филиала АО «ССК» Милиса Львовна вспоминает свои первые годы в ССК с ностальгией. Теперь она сама наставник.
«Если честно, я даже скучаю по той ответственности, которая лежит на молодых специалистах. Я бы еще писала статьи на научно-технические конференции, участвовала в слетах, КВНах. Не хотелось расставаться с этим периодом», — поделилась Милиса Львовна.
Одна из главных задач Томского филиала — обеспечить молодых специалистов комфортными условиями работы, обозначить потенциальную карьерную траекторию и рассказать, какие компетенции необходимо получить, чтобы успешно по ней продвигаться.
«Я работаю всего четыре месяца, пришла сюда из техникума. Понятно, что бывают ситуации, из которых не знаешь, как выйти, но коллектив не бросает, всегда помогает, — рассказала молодой специалист, распределитель службы буровых работ Томского филиала АО «ССК» Алена Александровна. — У каждого молодого специалиста в нашей компании есть наставник. Мой сейчас катает тесто (улыбается). На работе он помогает — вводит в курс дела. Если случилась непонятная ситуация, и ты не знаешь, как выйти из нее — он всегда подскажет. Я слышала, что молодым специалистам помогают двигаться по карьерной лестнице. Надеюсь, что меня это тоже ждет в будущем. Пока мне очень нравится работать в моем отделе».
Алена за четыре месяца работы уже успела поучаствовать в трех мероприятиях: сделать работу в технике шерстяная акварель на мастер-классе «Газпромнефть-Востока» (работу потом продали, а вырученные средства направили на благотворительность), в неформальной обстановке познакомиться с коллегами на Дне нефтяника и поздравить с юбилеем директора филиала.
«Мне кажется, что такая активность в хорошем смысле разгружает от работы. Я занимаюсь перевахтовками, у меня большой объем задач и такие мероприятия — классный способ немного отвлечься, — отмечает Алена. — Бывает, что и в выходные дни мне могут позвонить спросить, во сколько автобус, где мой билет... А на таких мероприятиях я полностью отключаюсь от работы и поглощена общением с коллегами».
В свою очередь наставник Алены, заместитель начальника службы буровых работ Дмитрий Сергеевич отмечает, что учит свою подопечную выходить из сложных ситуаций при общении с подшефными сотрудниками.
«Алена всегда спрашивает, как поступить в конкретной ситуации. Я предлагаю свои варианты. Если появляются новые трудности — снова помогаю, передаю опыт. В этом и есть наставничество, — отмечает Дмитрий. — Стараешься рассказать как можно больше, чтобы в дальнейшем такой проблемы не возникло. Чем больше она узнает, тем эффективнее работает, развивается и по ряду вопросов ко мне ей уже не нужно обращаться».
Веселье и сюрпризы
Приготовление обеда субботним утром оказалось очень веселым и увлекательным процессом. Под чутким руководством шефа молодые специалисты и их наставники творили кулинарную магию, параллельно узнавая много нового о привычных ингредиентах и, казалось бы, хорошо знакомых продуктах. Сюрпризом для многих оказалось и то, с какой ловкостью сильная половина коллектива выполняла задания ведущего мастер-класса. Начав с простейшей подготовки зелени позже они уже мастерски вытягивали длиннющие слои теста для будущей лазаньи, толщиной буквально в несколько миллиметров.
Новый председатель совета молодых специалистов
Приготовление вкусной итальянской еды с её последующей дегустацией стало не единственным поводом для этой неформальной встречи. В этом году «новобранцы» Томского филиала ССК должны были выбрать своего лидера.
«Я работаю три года, была председателем молодых специалистов. Я их курировала, помогала вливаться в жизнь коллектива, помогала организовывать мероприятия. Сегодня выбрали нового руководителя. Передаю пост, поскольку срок «правления» подошёл к концу», — отметила бывший уже председатель совета молодых специалистов, сотрудник производственно-технического отдела Томского филиала АО «ССК» Анастасия Александровна.
В результате большинством голосов новым председателем была выбрана специалист производственно-технического отдела Алина Евгеньевна. Теперь ей предстоит в течение нескольких лет организовывать своих коллег, быть лидером молодых специалистов.
Фото: Серафима Кузина
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