Обед в хорошей компании. Молодые специалисты Томского филиала АО «Сибирская Сервисная Компания» организовали мастер-класс для своих наставников

1 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Веселее, дружнее, вкуснее: коллектив Томского филиала АО «Сибирская Сервисная Компания» провел традиционную кулинарную встречу. Её организовали молодые специалисты, чтобы в неформальной обстановке пообщаться со своими наставниками.

Подобное мероприятие — далеко не первое в череде нерабочих корпоративных встреч сотрудников филиала. Почему поддержка «новобранцев» является одним из важнейших приоритетов компании — рассказываем в нашем материале.

Встреча за столом

Собираться вместе в неформальной обстановке и готовить что-то вкусное — своего рода традиция сотрудников Томского филиала АО «ССК». На этот раз под руководством опытного шеф-повара студии вкуса молодым специалистами и их наставникам предстояло самим приготовить себе субботний обед в итальянском стиле. На повестке дня: салат «Цезарь», лазанья, паста болоньезе и легкий тирамису на десерт.

«Это дружеское мероприятие, чтобы в неформальной обстановке наставники и молодые специалисты пообщались, узнали друг друга и сплотились. Все это делается для того, чтобы сотрудники почувствовали себя интересными, нужными, востребованными», — отметила заместитель директора Томского филиала АО «Сибирская Сервисная Компания» по персоналу Ирина Анатольевна Шкреба.

Повысить свои кулинарные навыки, узнать историю происхождения классических итальянских блюд и просто пообщаться в неформальной обстановке собрались представители службы буровых работ, бухгалтерии, IT, производственно-технического, административно-хозяйственного и юридического отделов.

Учителя и ученики

Шеф-повар начал свой мастер-класс с обширного экскурса в глубины кулинарной истории. Он рассказал о происхождении лазаньи и развеял миф о том, что салатом «Цезарь» некогда питались первые люди древнего Рима. Затем пришел черед разбивать яйца, резать лук и замешивать тесто.

Денис Алексеевич Фото: Серафима Кузина

«Когда только приходишь на новое предприятие — знакомишься со спецификой работы, узнаешь регламенты, нормы охраны труда, безопасности. Нужно вникнуть во все нюансы: как создается доступ на удаленные ресурсы, как устанавливается оборудование. Мне помогал в этих вопросах наставник — мой начальник. С ним получается общаться по-дружески — он поделится опытом, расскажет о неочевидных моментах нашей профессии», — отметил ведущий специалист по поддержке пользователей Томского филиала АО «ССК» Денис Алексеевич.

По его словам, в жизни молодого специалиста филиала есть много возможностей. Если активно участвовать в жизни Совета, например, в сборах и научно-технических конференциях, то можно рассчитывать и на поощрения за хороший результат.

«Уже прошла конференция, я взял второе место. Мы вместе с наставником тему выбирали и вместе писали работу, — вспоминает Денис Алексеевич. — А еще в прошлом году у нас проводилось традиционное мероприятие — мы, как молодые специалисты и ряд сотрудников, которые нам помогали, поздравляли семьи специалистов, как Снегурочка и Дед Мороз в Новый год. Создавали праздник детишкам».

Милиса Львовна Фото: Серафима Кузина

В свою очередь ведущий специалист налогового отдела Томского филиала АО «ССК» Милиса Львовна вспоминает свои первые годы в ССК с ностальгией. Теперь она сама наставник.

«Если честно, я даже скучаю по той ответственности, которая лежит на молодых специалистах. Я бы еще писала статьи на научно-технические конференции, участвовала в слетах, КВНах. Не хотелось расставаться с этим периодом», — поделилась Милиса Львовна.

Одна из главных задач Томского филиала — обеспечить молодых специалистов комфортными условиями работы, обозначить потенциальную карьерную траекторию и рассказать, какие компетенции необходимо получить, чтобы успешно по ней продвигаться.

Алена Александровна Фото: Серафима Кузина

«Я работаю всего четыре месяца, пришла сюда из техникума. Понятно, что бывают ситуации, из которых не знаешь, как выйти, но коллектив не бросает, всегда помогает, — рассказала молодой специалист, распределитель службы буровых работ Томского филиала АО «ССК» Алена Александровна. — У каждого молодого специалиста в нашей компании есть наставник. Мой сейчас катает тесто (улыбается). На работе он помогает — вводит в курс дела. Если случилась непонятная ситуация, и ты не знаешь, как выйти из нее — он всегда подскажет. Я слышала, что молодым специалистам помогают двигаться по карьерной лестнице. Надеюсь, что меня это тоже ждет в будущем. Пока мне очень нравится работать в моем отделе».

Алена за четыре месяца работы уже успела поучаствовать в трех мероприятиях: сделать работу в технике шерстяная акварель на мастер-классе «Газпромнефть-Востока» (работу потом продали, а вырученные средства направили на благотворительность), в неформальной обстановке познакомиться с коллегами на Дне нефтяника и поздравить с юбилеем директора филиала.

«Мне кажется, что такая активность в хорошем смысле разгружает от работы. Я занимаюсь перевахтовками, у меня большой объем задач и такие мероприятия — классный способ немного отвлечься, — отмечает Алена. — Бывает, что и в выходные дни мне могут позвонить спросить, во сколько автобус, где мой билет... А на таких мероприятиях я полностью отключаюсь от работы и поглощена общением с коллегами».

В свою очередь наставник Алены, заместитель начальника службы буровых работ Дмитрий Сергеевич отмечает, что учит свою подопечную выходить из сложных ситуаций при общении с подшефными сотрудниками.

Дмитрий Сергеевич Фото: Серафима Кузина

«Алена всегда спрашивает, как поступить в конкретной ситуации. Я предлагаю свои варианты. Если появляются новые трудности — снова помогаю, передаю опыт. В этом и есть наставничество, — отмечает Дмитрий. — Стараешься рассказать как можно больше, чтобы в дальнейшем такой проблемы не возникло. Чем больше она узнает, тем эффективнее работает, развивается и по ряду вопросов ко мне ей уже не нужно обращаться».

Веселье и сюрпризы

Приготовление обеда субботним утром оказалось очень веселым и увлекательным процессом. Под чутким руководством шефа молодые специалисты и их наставники творили кулинарную магию, параллельно узнавая много нового о привычных ингредиентах и, казалось бы, хорошо знакомых продуктах. Сюрпризом для многих оказалось и то, с какой ловкостью сильная половина коллектива выполняла задания ведущего мастер-класса. Начав с простейшей подготовки зелени позже они уже мастерски вытягивали длиннющие слои теста для будущей лазаньи, толщиной буквально в несколько миллиметров.

Новый председатель совета молодых специалистов

Приготовление вкусной итальянской еды с её последующей дегустацией стало не единственным поводом для этой неформальной встречи. В этом году «новобранцы» Томского филиала ССК должны были выбрать своего лидера.

Анастасия Александровна Фото: Серафима Кузина

«Я работаю три года, была председателем молодых специалистов. Я их курировала, помогала вливаться в жизнь коллектива, помогала организовывать мероприятия. Сегодня выбрали нового руководителя. Передаю пост, поскольку срок «правления» подошёл к концу», — отметила бывший уже председатель совета молодых специалистов, сотрудник производственно-технического отдела Томского филиала АО «ССК» Анастасия Александровна.

Новый председатель совета молодых специалистов Алина Евгеньевна Фото: Серафима Кузина

В результате большинством голосов новым председателем была выбрана специалист производственно-технического отдела Алина Евгеньевна. Теперь ей предстоит в течение нескольких лет организовывать своих коллег, быть лидером молодых специалистов.

Фото: Серафима Кузина

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