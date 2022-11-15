Сеть строительных супермаркетов «СТРОЙПАРК» подключилась к сервису бесконтактной оплаты от Сбера

Томская сеть магазинов по продаже строительных материалов и инструментов, товаров для дома, сада и огорода «СТРОЙПАРК» подключилась к сервису бесконтактной оплаты от Сбера «SberPay QR».

Как уточняют в пресс-службе Сбера, при использовании сервиса не происходит контакта с наличными. Кроме того, данные не передаются сторонним агентам. Чтобы оплатить товар или услугу, покупателю нужен смартфон, а продавцу — сервис «SberPay QR», пользоваться которым можно, не приобретая специального оборудования.

Чтобы безопасно оплатить покупку, клиент формирует персональный QR-код в мобильном приложении СберБанк Онлайн, а кассир считывает его сканером штрих-кодом, деньги спишутся с выбранной карты. Такой метод бесконтактной оплаты имеет преимущества перед «прикладыванием» карты: при формировании QR-кода можно выбрать любую карту в приложении, быстро просмотреть баланс, а также не придётся вводить ПИН-код на терминале.

Помимо формирования QR-кода в приложении Сбербанк онлайн, оплатить можно с помощью QR-кода, который выводится на экран терминала одновременно с ожиданием прикладывания карты, и покупатель сам выбирает метод оплаты.

Для того, чтобы воспользоваться таким способом оплаты, покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить операцию в мобильном приложении банка (Сбербанк, Тинькофф, Совкомбанк, Альфа-Банк, ЮMoney).

«Сервис SberPay QR» — быстрый и безопасный способ оплаты товаров и услуг, который начал пользоваться большой популярностью торговых сетей. Уверен, что технология бесконтактной оплаты по QR-кодам будет пользоваться большим спросом у томичей», — отметил управляющий Томским отделением Сбербанка Игорь Чепеньков.

В свою очередь генеральный директор СтройПарк Сергей Беленков отмечает, что сотрудничество со Сбербанком помогают в создании лучшего покупательского опыта.

«Становится очевидно, что современные способы оплаты становятся все актуальнее и все чаще встречаются в нашей повседневной жизни, а продукт SberPay QR — отличное решение для современного бизнеса. Уверены, что наши покупатели высоко оценят удобство оплаты по QR-коду», — отметил Сергей Беленков.

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