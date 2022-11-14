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На днях томичей ждут снег и дождь

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Во вторник и среду, 15–16 ноября, в Томской области ожидаются ветер со снегом и дождем, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области сохранятся осадки в виде снега с дождем, местами сильные, отложение мокрого снега, гололедные явления, по северу понижение температуры, на дорогах местами сильная гололедица, порывы ветра 15-18 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных авариями на объектах ЖКХ и энергетического комплекса, увеличением количества ДТП и обрушением слабо закрепленных конструкций.

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