Менее 60 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 56 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 94 человек. 12 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 156460 случаев заболевания коронавирусом. 154811 заболевший выздоровел. 926 скончались.



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