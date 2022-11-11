18+
18+

Менее 60 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболевание пандемия уровень заболеваемости Менее 60 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 56 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 94 человек. 12 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 156460 случаев заболевания коронавирусом. 154811 заболевший выздоровел. 926 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске пройдет благотворительный день в пользу животных

25 октября 2022
Томские новости

Томский ресторан вошел в десятку лучших в Сибири

14 октября 2022
Томские новости

Рабы — не мы: сериал «Право на свободу» расскажет о борьбе с современным рабством

18 октября 2022
Томские новости

Управделами администрации Томской области обвиняют в выделении вертолета для личных целей

18 октября 2022
Томские новости

В Томске загорелась крыша дома на Кулагина, жильцов эвакуируют

8 ноября 2022
Томские новости

В пострадавшем от пожара «доме за рубль» в Томске готовятся запустить отопление

13 октября 2022
Томские новости

«Ростелеком» в Томске построил сеть Wi-Fi для пациентов респираторного госпиталя МСЧ № 2

28 октября 2022
Томские новости

В Томске на Иркутском тракте насмерть сбили пожилого мужчину

8 ноября 2022
Томские новости

Томичей приглашают на открытую лекцию о происхождении человека

14 октября 2022