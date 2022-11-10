В особой экономической зоне «Томск» новый резидент

10 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Компания «РТ-технологии» пополнила список резидентов особой экономической зоны «Томск». Предприятие будет производить экранирующие и поглощающие материалы для специального применения.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, компания арендует на территории Северной площадки ОЭЗ «Томск» административно-производственное здание общей площадью около 700 кв. м, где будет разрабатывать и производить экранирующие токопроводящие силиконовые листовые эластомеры, поглощающие СВЧ-энергию герметики, экранирующие краски и эмали, антистатическую продукцию. Общий объем финансирования проекта составит более 400 миллионов рублей.

СВЧ-материалы будут применяться при производстве и разработке современных радиотехнических изделий и систем СВЧ-диапазонов с целью защиты от влияния электромагнитного излучения.

«Особая экономическая зона сразу смогла предоставить нам готовое производственное здание, подходящее под наши требования: электричество, коммуникации, возможность соблюдения экологических требований к нашему производству, — отмечает директор компании Андрей Дубок. — Плюс экономия по налогам и аренде: за 5 лет мы сэкономим более 20 млн рублей».

«РТ-технологии» занимается разработкой и производством экранирующей и поглощающей продукции для специального применения с 2014 года. Основными потребителям продукции являются предприятия радиоэлектронной, авиационной, космической, телекоммуникационной отраслей, научно-исследовательские институты и предприятия ВПК, предприятия Федерального космического агентства (Роскосмос) и Государственной корпорации по атомной энергии (Росатом), разработчики спутниковых систем и радиолокационных средств обнаружения.

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