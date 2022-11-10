Томские ученые приступили к созданию станции для строящегося синхротрона СКИФ за 1 млрд рублей

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) с партнерами начали разработку станции «Микрофокус» для Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), которая позволит исследовать микрообъекты размером вдвое меньше толщины человеческого волоса, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

«На станции „Микрофокус“, создаваемой ТПУ, мощный рентгеновский пучок синхротронного источника будет собран в крошечное фокусное пятно размером до 200 нанометров и возможностью уменьшения еще в четыре раза в будущем (толщина человеческого волоса около 100 нанометров — Минобрнауки), что позволит получить рекордно высокую плотность излучения в точке размещения исследуемого образца. В мировой практике таких установок нет», — приводятся в сообщении слова директора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Алексея Гоголева.

С помощью станции можно будет проводить трехмерные исследования на микро- и наноуровне в динамике и в условиях больших давлений до 300 ГПа.

«Это значит, что у ученых появится возможность не просто проводить рутинные исследования по запросу индустрии, но и заглянуть в будущее, в динамике исследовать фазовые и химические превращения, а не наблюдать только их результат», — пояснил Гоголев.

Специализацией станции станет рентгеновская микроскопия и микротомография, совмещенные с высокоразрешающим сканирующим рентгенофлуоресцентным анализом и структурными исследованиями кристаллов под высокими давлениями.

Завершение работ запланировано на лето 2024 года, монтаж и пусконаладка — на конец того же года. Общий вес будущей установки — более 70 тонн, ее стоимость оценивается более чем в 1 млрд рублей.

В проекте задействованы Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ), Институт физики микроструктур РАН и Институт геологии и минералогии им.В.С.Соболева. ТПУ выступает в роли интегратора проекта.

Как сообщалось, строительство синхротрона СКИФ началось в окрестностях наукограда Кольцово в Новосибирской области, недалеко от ГНЦ «Вектор», 25 августа 2021 года.

В состав Центра коллективного пользования «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 метров), а 16 — будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.

Первоначально предполагалось, что синхротрон и одна станция будут запущены до 30 декабря 2023 года.

Определен круг задач, которые будут решаться на этих станциях. Это расшифровка структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передача наследственной информации, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов, исследование быстротекущих процессов и так далее.

СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ.

Строительство ЦКП «СКИФ» изначально оценивалось в 37,1 млрд рублей, на данный момент окончательная стоимость всего проекта составляет 47,3 млрд рублей, подорожание связано с ростом цен на строительные и другие материалы.

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