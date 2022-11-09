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Суд смягчил меру пресечения обвиняемому в злоупотреблении полномочиями управделами администрации Томской области

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Томский областной суд изменил меру пресечения управляющему делами администрации Томской области Анатолию Иванову, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на объединенную пресс-службу судейского сообщества региона.

«Апелляционным постановлением Томского областного суда апелляционная жалоба адвоката в защиту интересов Иванова на постановление Кировского районного суда Томска от 17 октября удовлетворена частично, мера пресечения в виде домашнего ареста Иванову изменена на запрет определенных действий с установлением ряда запретов, предусмотренных ч.6 ст. 105.1 УПК РФ», — сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь начальник департамента информационной политики обладминистрации Алексей Севостьянов сообщил агентству, что Иванов со вторника вернулся к работе.

«Иванов вновь вышел на работу. Он отсутствовал с 17 октября», — сказал Севостьянов.

Как сообщалось, Иванова обвиняют в том, что он с апреля 2021 года по май 2022 года под предлогом организации рабочих поездок сотрудниками администрации Томской области направлял официальные письма о выделении вертолета в адрес руководителя одной из организаций. При этом Иванов знал, что перелеты совершаются в личных целях. Ущерб составил более 4 млн рублей.

Управление МВД по Томской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ). Изначально Иванова отправили под домашний арест.

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