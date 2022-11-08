В Томске сделали карту «жёлтых сеток»
«Чистый мир» запустил карту «жёлтых сеток», куда томичи могут сдать ПЭТ-бутылки и ПНД-флаконы.
Как сообщают в группе компании «ВКонтакте», на переработку принимаются только пластиковые бутылки от напитков и флаконы от бытовой химии. Остальное можно сдать в экоцентры «Чистого мира».
На момент создания материала «Жёлтые сетки» можно найти по 8 адресам:
- ул. Лебедева 111;
- ул. Льва Толстого 38б;
- Иркутский тракт 183;
- ул. Болдырева 9;
- ул. Ленская 31;
- ул. Бела Куна 26/2;
- ул. Северянка 22 ст. 7;
- пер. Тургенева 2.
В сообщении уточняется, что после карта «Жёлтых сеток» будет пополняться по мере их установки.
Проект «Желтые сетки» стартовал в 2015 году. В рамках проекта первая сетка была размещена на стадионе «Буревестник».
Компания «Чистый мир» занимается переработкой вторсырья более 10 лет. На переработку принимаются: макулатура (картон, офисная бумага, книги, газеты, журналы), пластик (PETE, PE-HD, PE-LD, PP, PS), стретч пенка, ПНД и ПВД, алюминий и стеклотара.
Поддержать проект можно здесь.
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