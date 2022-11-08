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Томские судомоделисты привезли три медали с межрегиональных соревнований

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Томские судомоделисты стали призерами домашнего чемпионата и первенства Дальневосточного, Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов по судомодельному спорту в классе радиоуправляемых моделей-копий.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, за призовые места боролись около 100 спортсменов из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Томской и Тюменской областей, Республики Татарстан, Красноярского, Пермского и Камчатского краёв, а также из Казахстана.

Состязания проходили в течение трех дней в акватории 50-метрового бассейна Центра водных видов спорта «Звездный», где были представлены 129 моделей. Самому младшему участнику соревнований было 10 лет, а самому старшему 69 лет. Старты обслуживали 27 судей.

По итогам состязаний томские спортсмены взяли три медали на чемпионате федеральных округов. Так, первое место в классе моделей F2-C занял Виктор Утёмов. В классе моделей F2-B вторым стал Виктор Поляков, а Игорь Мурысёв замкнул тройку сильнейших.

В командном зачете победу в рамках чемпионата одержали представители Кемеровской области, второй стала сборная Свердловской области, бронзу увезли новосибирцы. В рамках первенства лучшей признана команда Свердловской области, серебро в копилке сборной Кемеровской области, «бронза» досталась спортсменам из Пермского края.

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