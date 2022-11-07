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Томичи привезли медали с чемпионата Сибири по джиу-джитсу

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Томские спортсмены стали победителями и призерами чемпионата и первенства Сибири по джиу-джитсу, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир, проходивший в Барнауле, включал командный и личный зачеты в двух дисциплинах: бои и борьба лежа. В соревнованиях принимали участие спортсмены от 12-и до 18-и лет и старше.

Команда Томской областной федерации джиу-джитсу заняла третье место в командном зачете. ​Роман Перервин выиграл в весовой до 85 килограммов, а также стал чемпионом в абсолютной весовой категории, победив в 7 схватках, которые все закончил досрочно. К соревнованиям спортсмена подготовил Алексей Соколов.

По итогам соревнований будут сформированы сборные команды регионов для участия в чемпионате и первенстве России в следующем году.

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