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Томская постановка «Король-олень» попала в лонг-лист «Золотой маски»

Культура в Томске, Томские новости, премия золотая маска лонг-лист шорт-лист премия культура Томская постановка «Король-олень» попала в лонг-лист «Золотой маски»

Постановка Томского областного театра драмы «Король-олень» вошла в лонг-лист российской национальной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2021-2022.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, над спектаклем работали режиссер Сойжин Жамбалова, художник Натали-Кейт Пангилинан, хореограф Мария Сиукаева и композитор Дахалэ Жамбалов.

Оценивая достижения российских театров за сезон 2021-2022, эксперты фестиваля посмотрели 1046 спектаклей, премьеры которых состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и в более 130 городах России с 1 августа 2021-го по 31 июля 2022 года.

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