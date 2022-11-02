Челябинский бизнесмен стал владельцем крупного кирпичного завода в Томской области

Томский Обзор / Фото: 2 ноября 2022 // Фото: kkirpich.ru

Бизнесмен из Челябинской области Сергей Головко стал владельцем кирпичного завода «Копыловская керамика» в Томской области.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, Головко приобрел 15% уставного капитала ООО «СибирьЛизингКом» и 100% УК ООО «Формат» (ему принадлежат оставшиеся 85% «СибирьЛизингКома»). Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 19 и 24 октября.

Как сообщает в среду пресс-служба Российского аукционного дома (РАД), сделка была осуществлена в рамках торгов на площадке РАД, во время которых банк «Траст» продал 15% УК «СибирьЛизингКома», 100% УК «Формата» и права требования по кредитам к этим компаниям.

Отмечается, что в торгах приняли участие три претендента. Цена продажи долей в компаниях и прав требования составила 560,7 млн рублей при начальной цене — 365,7 млн рублей.

«Компании („СибирьЛизингКом“ — прим.ред.) принадлежит завод „Копыловская керамика“ в Томской области. Предприятие входит в тройку самых крупных производителей керамического кирпича за Уралом и в десятку самых крупных производителей в России», — говорится в сообщении РАД.

Кроме того, компании принадлежат лицензии на разработку и добычу красной и белой глины в Томской и Кемеровской областях.

По данным ЕГРЮЛ, Головко принадлежат ООО «Уральский градостроительный комбинат» (УГК, Челябинская область, занимается продажей стройматериалов), дочерние компании УГК и ООО «Ленинск-Кузнецкий кирпичный завод» (Кузбасс). Также бизнесмен является бывшим совладельцем Кирпичного завода №3, Копейского кирпичного завода и Корпинского кирпичного завода (все — в Челябинской области).

Как сообщалось, в 2019 году ООО «Копыловский кирпич» (ранее принадлежало «СибирьЛизингКому) было признано банкротом. При этом деятельность завода стала убыточной с 2014 года, в октябре 2015 года «СибирьЛизингКом» принял решение закрыть его и перевести активы под собственное управление. Однако справиться с долгами завода целиком компания не смогла — допустила просрочку и уменьшение выплат, ссылаясь на наличие финансовых трудностей.

«Копыловская керамика» занимается добычей глины и песка, производством кирпича, черепицы и строительных изделий из обожженной глины. Мощность производственного комплекса, по данным с сайта компании, составляет 60 млн кирпичей в год. Выручка ООО «СибирьЛизингКом» по итогам 2021 года составила 523,8 млн рублей, чистый убыток — 1,2 млрд рублей.

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