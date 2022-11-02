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«Экошкола» в Молодежном набирает обороты

Томские новости, экошкола саг сибирская аграрная группа «Экошкола» в Молодежном набирает обороты

Компания «Сибагро» совместно со школой поселка Молодежный Томского района провела срез работы проекта «Переходим на зеленое. Экошкола».

Напомним, в апреле 2022 года Молодежненская школа стала участником корпоративного проекта, в котором совместно с компанией организует для учащихся мероприятия, направленные на воспитание их экологической осознанности.

Для вовлечения учеников в экоакции «Сибагро» подарила учреждению гидропонную установку, смонтировала теплицу на территории школы, провела экоконференцию и организовала благоустройство пришкольной территории.

«Мы рады, что смогли вовлечь школьников в экодвижение. Ранее мероприятия проводили только среди дошколят, а теперь получилось выйти на новый уровень, опыт безусловно успешный. Мы сами очень вдохновлены проектом, его идеями и принципами. Потому, что он не только воспитывает правильные привычки, но и учит командной работе, ответственности и активной позиции», - отмечает заместитель председателя правления по коммуникациям «Сибагро» Мария Голдовская.

За шесть месяцев в ряды эковолонтеров вступило 132 ученика из 1-11 классов. Школьники собирали батарейки, макулатуру и пластиковые крышки для переработки; участвовали в субботниках на территории школы, убирали спортплощадку, высаживали цветы и овощные культуры около школы.

«Ребятам очень интересно, они воодушевлены. С самого начала они поняли, что это непросто традиционные школьные мероприятия, а интересный тематический проект. Сейчас они уже сами предлагают идеи для реализации. К примеру, сегодня презентовали концепцию по благоустройству дороги до школы», - рассказывает директор школы Татьяна Киликельдина

Работа проекта «Переходим на зеленое. Экошкола» продолжается. В планах у «Сибагро» - дальнейшее благоустройство территории поселка, организация работы экобригады в летнем лагере, продолжение экспериментов в «школьной зеленой лаборатории» и многое другое.

Фото: пресс-служба АО «Сибагро»

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