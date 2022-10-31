О том, как получить финансовую поддержку для высокотехнологичного проекта рассказали в «Точке кипения – Томск»

31 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Точка кипения "Томск"

Эксперты в области инвестиционного и технологического брокерства, построения и управления сообществами и экосистемами Александр Морозов и Александра Перовская провели для томских предпринимателей двухдневный семинар по построению индивидуального инвестиционного маршрута и привлечения финансирования для высокотехнологичных проектов.

Александр Морозов рассказал участникам мероприятия, среди которых были представители томского бизнеса и начинающие технологические предприниматели, как сегодня выглядит рынок поддержки стартапов и малого бизнеса. По его словам, все формы поддержки можно типологизировать по источникам финансирования: профильные министерства, специальные грантовые фонды, венчурные фонды, специальные зоны и технопарки. В инфраструктуру поддержки входят особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития, «гринфилды» и «браунфилды», сеть «Точек кипения». Краудфандинг, как отметил эксперт, в России не получил должного развития, но активно развиваются платформы для краудинвестинга, которые позволяют компаниям малого бизнеса получить финансирование от инвесторов. Также одним из действующих инструментов является краудлендинг. «Это альтернатива банковскому финансированию, — говорит Александр Морозов. — Сегодня в стране насчитывается порядка 15 таких платформ».

По словам Александра Морозова, на рынке технологического и социального предпринимательства происходит много изменений, но в то же время появляется много новых инструментов и сервисов помощи вывода продукта на рынок. Среди них, например, Центр поддержки инжиниринга инноваций, который реализует программу поддержки малого бизнеса по пилотированию или запуску нового производства в интересах крупного заказчика. Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2022 г. № 208 дает возможность через Агентство по технологическому развитию получить поддержку на разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности. Фонд «Сколково» при поддержке Минпромторга России запустил программы поддержки создания дизайн-центров электронной компонентной базы. В целом, по словам технологического брокера, за этот год открылось около 28 федеральных программ, в рамках которых в формате грантов стартапы и малый бизнес могут получить поддержку в размере от 50 до 300-500 млн рублей.

Существенные изменения за последнее время претерпел и рынок венчурного финансирования. По словам экспертов, венчуринг сегодня переходит в статус инвестиционного банкинга. «С одной стороны, мы все еще работаем с венчурными рынками, но по законам банкиров, — говорит Морозов. — Поэтому заказчиком является банкир, который смотрит на проект с точки зрения капитализации, вхождения в проект и совместной его реализации».

Как отметил Александр, каждый год на российском рынке появляется 8-12 тысяч стартапов. В числе перспективных направлений — логистические решения, цифровые проекты, решения для перезагрузки ритейл-рынка, биотехнологии и др. «В развивающихся рынках система финансирования устроена таким образом, что необходимо „разбить“ проект на части, чтобы получить поддержку по разным существующим инструментам финансирования», — отмечает особенности российского рынка финансирования Александр Морозов. По его словам, комбинация программ финансирования является инструментом, который позволяет обеспечить себя непрерывным финансированием. Составить подходящую для конкретного бизнеса комбинацию мер поддержки помогает Карта мер государственных и частных программ финансирования, автором которой является Александр Морозов. Для более точного подбора подходящих инструментов финансирования необходимо определить, на какой стадии (например, стартап, микробизнес, растущий средний бизнес) находится проект по предлагаемой экспертами матрице зрелости технологического бизнеса. Она включает такие параметры, как уровень технологической готовности проекта, время нахождения на рынке, оборот бизнеса, привлеченные инвестиции и др. Сейчас, по словам экспертов, одним из ключевых критериев успешности проекта и его роста, является формирование альянсов вокруг себя из компаний-партнеров, потенциальных потребителей, исполнителей.

Эксперты мероприятия являются авторами цифровой платформы «Time 2 Make Techno». Цифровая платформа позволяет построить индивидуальный годовой инвестиционный маршрут, который является своего рода дорожной картой действующих инструментов поддержки на основе специфики и данных о проекте или бизнесе. Участники семинара в рамках практикума проработали собственные индивидуальные маршруты, а также получили доступ к электронной цифровой базе действующих инструментов и механизмов финансовой поддержки.

Фото: точка кипения «Томск»

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