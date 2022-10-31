Томичей просят поддержать экоцентры томского «Чистого мира»

Томский Обзор / Фото: 31 октября 2022 // Фото: https://vk.com/clearworld_tomsk

Томская компания «Чистый мир» объявила сбор средств на поддержку работы собственного экоцентра на Набережной Томи. Соответствующее обращение размещение размещено в группе ВКонтакте.

«Мы открыли экоцентр 9 месяцев назад и рассчитывали, что за это время он станет нашим основным пунктом сбора вторсырья. Но пока этого не произошло, — сообщают представители «Чистого мира. — В сентябре мы собрали на 15% меньше материалов для переработки. Кроме того, цены на вторсырье продолжают снижаться. Все это привело к тому, что в октябре нам попросту нечем платить за аренду экоцентра. Мы не хотим ставить существование этого центра под угрозу. Поэтому просим вашей помощи».

Представители «Чистого мира» отмечают, что для обеспечения работы экоцентра в следующем месяце не хватает 20 тыс. рублей.

Поддержать проект можно отправив деньги по ссылке, сделав пожертвование некоммерческой организации «Зеленый луч».

Эко-центр на ул. Набережной реки Томи, 19/1 открылся в Томске в апреле 2022 года. Здесь можно сдать вторичное сырьё на переработку, а также провести или поучаствовать в мастер-классах, кинопоказах и эко-вечерах.

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