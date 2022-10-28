В Томске откроется уникальный центр патологии сетчатки

В Томске на базе офтальмологической клиники Сибирского государственного медуниверситета откроется Центр патологии сетчатки.

Как сообщает пресс-служба вуза, в Томской области у 50 тыс. человек диагностирована патология сетчатки.

«Часто заболевания сетчатки диагностируются достаточно поздно, что существенно ухудшает прогноз лечения. Поэтому создание Центра патологии сетчатки на базе наших университетских клиник является чрезвычайно важным и нужным в борьбе с тяжелыми нарушениями зрения», — рассказывает главный врач клиник СибГМУ Софья Нестерович.

Предполагается, что Центр патологии будет работать в тесном взаимодействии с учреждениями здравоохранения Томской области. Обследование будет проходить на базе кабинетов профилактики поликлиник. В сам Центр патологии сетчатки будут поступать цифровые ретинальные фотографии пациентов групп риска, где врачи офтальмологической клиники проведут оценку состояния глазного дна пациента. При необходимости больной будет приглашен на лечение в клиники СибГМУ.

В первую очередь, предполагается обследование пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов. Именно такие больные подвергаются наибольшему риску возникновения тяжелых нарушений зрения.

Проект создания Центра патологии сетчатки поддержан на совместных заседаниях комиссии по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения общественной палаты РФ и экспертного совета по здравоохранению комитета Совета Федерации по социальной политике, а также на заседании профильной комиссии по офтальмологии Министерства здравоохранения РФ. Решением губернатора Томской области Владимира Мазура на реализацию проекта из областного бюджета выделен 21 млн рублей.

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