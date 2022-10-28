«Ростелеком» в Томске построил сеть Wi-Fi для пациентов респираторного госпиталя МСЧ № 2

28 октября 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» организовал беспроводной интернет в респираторном госпитале медико-санитарной части № 2 (МСЧ № 2) на улице Бела Куна, 3 в Томске. Специалисты провайдера проложили в лечебном учреждении оптоволоконные линии на четырех этажах здания, установили коммутаторы и подключили 16 точек доступа к Wi-Fi. Теперь пациенты стационара могут бесплатно воспользоваться скоростным выходом в Сеть.

Для подключения к интернету достаточно любого устройства, оснащенного модулем Wi-Fi, — смартфона, планшета или ноутбука. Кроме того, пользователю необходимо пройти регистрацию, для этого предусмотрено несколько способов авторизации: по бесплатному номеру 8-800, через портал госуслуг или по номеру мобильного телефона через СМС.

«Сегодня современные ИТ-решения стараются активно использовать в большинстве организаций системы здравоохранения. “Ростелеком” готов предложить целый спектр цифровых сервисов для решения конкретных задач заказчика. Наши специалисты реализовали проект для стационара так, что при одновременном подключении к сети Wi-Fi большого количества пользователей интернет остается скоростным и стабильным. Для этого был организован отдельный канал связи с высокой пропускной способностью. Убежден, что руководство больницы, используя нашу услугу, создает комфортные условия для пациентов», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«С появлением новых технологий поддерживать связь на расстоянии становится все проще, и даже люди преклонного возраста пользуются интернетом для общения по видеосвязи со своей семьей. Поэтому нами было принято решение установить зону Wi-Fi на всей территории респираторного госпиталя. Благодаря этому пациенты в любой момент могут беспрепятственно связаться с родными, а также имеют возможность смотреть фильмы и читать книги онлайн», — рассказал главный врач ОГБУЗ МСЧ № 2 Александр Холопов.

Решение для стационара МСЧ № 2 в Томске реализовано на основе сервиса «Wi-Fi для гостей» от «Ростелекома». Предложение применимо для организаций разных сфер деятельности и бизнеса любого масштаба. Услугой удобно управлять из личного кабинета, где можно настроить информационные рассылки для клиентов, автоматический переход гостей на главную страницу компании, организовать опрос и сбор статистики.

Получить более подробную информацию об услуге можно на сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 200 30 00.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».