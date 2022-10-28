Как полностью подготовиться к Новому году заранее, не сойти с ума и почти не потратиться

28 октября 2022 / На правах рекламы / Фото: На правах рекламы

Есть такое распространенное мнение, что предвкушение праздника ничем не хуже самого праздника: в самом деле, подбирать украшения, развешивать гирлянды, детально продумывать, какую посуду поставим на стол, что приготовим — это все очень приятные хлопоты, от которых совсем не хочется отказываться. Со своей стороны, народный магазин «Галамарт» рад создать вам новогоднее настроение уже в октябре!

29 и 30 числа вас ждет самый красочный, яркий и «поднимающий настроение» шопинг, поскольку предложение «Второй товар за 1 рубль» будет действовать на новогодние товары. Например, знаете самый простой способ поднять себе настроение? Повесить дома электрогирлянду. Удивительно, но факт: мерцающие волшебные огоньки существенно снижают уровень беспокойства и создают уютную спокойную атмосферу. Если не верите, то просто попробуйте, тем более что от «Сноу Бум» можно выбрать любую модель на ваш вкус: сетку, занавес, нить, бахрому или гирлянду с насадками в виде игрушек (сказочно смотрится в интерьере!).

Шарами, дождиком, декоративными деревянными подвесками в эко-стиле тоже можно украсить дом уже сейчас, а для веселых конкурсов взять карнавальные костюмы и аксессуары от «Сноу Бум». Волшебные светящиеся палочки, хлопушки, колпаки — все это, в том числе, и создает нам праздник!

Символ 2023 года — дружелюбный и ласковый кролик. Фигурки в виде этого животного вы тоже найдете в «Галамарте», и пусть они принесут вам удачу! Кстати, грядущий год не только пройдет под покровительством доброго кролика, но и станет четвертым годом Лунного цикла — по этой причине китайцы утверждают, что он будет очень счастливым (а если каждый встретит Новый год с таким пожеланием, то вероятность этого еще больше повысится). Что ж, поздравлять с наступающим еще рановато, но вот готовиться к нему никогда не помешает!

Реклама. Рекламодатель ООО «Галастор» (ИНН 9704040359)

Тел.: 8-800-25-000-25

Сайт: www.galamart.ru

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