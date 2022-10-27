Бюджет Томской области сохранит социальную направленность

Томский Обзор / Фото: 27 октября 2022 // Фото: duma.tomsk.ru

Депутаты Законодательной Думы Томской области единогласно приняли первое чтение проекта бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Традиционно, большая его часть будет направлена на поддержку социальной сферы.

Согласно документу, налоговые и неналоговые доходы областной казны по итогам 2022 года составят 66,0 млрд рублей (на уровне плановых назначений), в 2023 - 76,5 млрд рублей. На 2024 и 2025 годы налоговые и неналоговые доходы запланированы в объемах 76,9 млрд рублей и 81,7 млрд рублей соответственно. Согласно проекту бюджет на 2023 год сформирован с профицитом в 4,96 млрд рублей.

«Бюджет тяжелый. Возникает много вопросов, почему он с профицитом — это вызвано тем, что администрация приняла на себя очень высокий план по доходам. Мы находимся в зоне риска по налогу на прибыль, а он является одним из основных при формировании доходной части, – отметила спикер Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

Она также добавила, что у региона есть соглашение с Минфином, согласно которому в своём бюджете он не может превысить определенный объем заимствований.

«Бюджет будет очень тяжелый, учитывая политическую ситуацию. Я думаю, что все социальные обязательства Томской области перед населением будут выполнены», – отметил председатель комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике, председатель конкурсной комиссии Олег Правдин Олег Правдин.

Председатель комитета Законодательной Думы Томской области по экономической политике Виктор Власов уточнил, что более 64% средств бюджета направлено на выполнение социальных обязательств. Также в нем предусмотрены средства на реализацию инфраструктурных проектов.

«Жители Томской области еще увидят новые дороги и немало. Несмотря на сложность экономической ситуации нацпроекты продолжают свою работу. Национальные проекты связаны с населением, инфраструктурой городов, межгородскими коммуникациями, и это важно. Там есть и поддержка ЖКХ, малого и среднего бизнеса — средства на это заложены уже в первом чтении» – отметил Виктор Власов, уточнив, что ко второму чтению планируемый бюджет региона могут пополнить около 30 млрд рублей из федеральной казны.

В свою очередь председатель комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов добавил, что развитие инфраструктуры будет способствовать развитию территории.

«Инфраструктура — это залог дальнейшего развития. Расширение инфраструктурных объектов, существующих на территории Томска, которым мы уже 10 лет не посвящали никакого внимания, не дает нам возможности дальнейшего развития Томска. Поэтому мы сегодня видим, что город мы вывернули наизнанку, строим на его окраинах, но территория города не подвержена новому строительству», – отметил Сергей Автомонов.

После принятия проекта бюджета в первом чтении его рассмотрит согласительная комиссия, в которую входят представители депутатского корпуса и администрации региона. Она начнет свою работу 22 ноября.

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