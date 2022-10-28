Томские активисты планируют улучшить общественный транспорт в городе

28 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер, из архива издания

Томское инди-медиа «Контекст» запускает проект про общественный транспорт в городе. Он стартует с опроса среди томичей.

По словам организаторов, таким образом они планируют выявить проблемные зоны и определить готовность жителей к изменениям в общественном транспорте.

«На самом деле острых тем в городе достаточно. Но общественный транспорт замечаешь постоянно — каждый день им пользуемся. К тому же по нему есть готовая стратегия, разработанная томским урбанистом и создателем сообщества «Умный транспорт Томска» Алексеем Козявкиным. В ней учтен и опыт других городов. То есть на самом деле проблемы нет, есть лишь процесс применения готового решения», — рассказала «Томскому Обзору» создатель «Контекста» Евгения Нестеренко.

По результатам опроса будут проводиться круглые столы с участием неравнодушных томичей и активистов, а также разрабатываться схемы решения транспортной ситуации в городе.

«В 2024 году истекают контракты перевозчиков. Поэтому у нас есть год, чтобы проанализировать ситуацию и донести до жителей города и администрации возможности изменения системы пассажироперевозок, — отметила Евгения.

В рамках проекта организаторы также будут вести просветительскую деятельность среди томичей — рассказывать об опыте других городов и проводить тематические дискуссии. В результате команда планирует сформировать конкретные решения и направить их в администрацию города.

«Нет никаких гарантий, что мэрия к ним прислушается. Поэтому нам важно, чтобы запрос, который сейчас исходит от нескольких десятков профессионалов и урбанистов, стал запросом томичей тоже», — поделилась Нестеренко.

Пройти опрос можно по ссылке.

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