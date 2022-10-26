В Томске на ул. Яковлева высадили пирамидальные тополя

26 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Накануне, 25 октября, бригады ООО «Зеленстрой» высадили пирамидальные тополя на ул. Яковлева в Томске.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, от обычных тополей эти деревья отличает меньший размер листьев, особая вытянутая форма кроны и отсутствие пуха. Кроме того они быстро приспосабливаются к городским условиям, морозоустойчивы и хорошо очищают воздух.

Всего в 2022 году на улицах Томска было высажено более 550 кустарников и деревьев. Посадки осуществлялись на пустых местах, либо вместо аварийных или погибших деревьев.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».