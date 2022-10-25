Тотальный диктант запустил сбор средств на ручки для участников акции

25 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Организаторы известной общественной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» совместно с краудфандинговой платформой Planeta.ru запустили сбор средств на брендированные ручки. За три месяца они планируют собрать 3,6 млн рублей.

Как сообщают организаторы, акция получила название «Тотальный диктант дошел до ручки». Всего в регионы России в 2023 году планируется разослать 150 тысяч брендированных ручек.

«Диктант традиционно пишут ручками, и для многих участников именно ручка — это символ Тотального диктанта, физическое воплощение акции, которое можно хранить долгие годы, как частичку проекта. Мы переживали, что в прошлом году выдать всем брендированные ручки не получилось, но следующий диктант пройдет в 20-й раз, и нам хочется, чтобы его запомнили. Надеемся, что вместе с Planeta.ru у нас получится собрать нужную сумму и подарить ручки в честь юбилея акции всем, кто их ждет», — рассказывает директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Для тех, кто хочет поддержать проект, предлагается выбрать формат — безвозмездное пожертвование или за вознаграждение. Минимальный взнос — 30 рублей. По словам организаторов, именно столько изготовление ручки и ее доставка в место проведения акции. Если средств будет собрано больше, чем требуется, то они будут направлены на изготовление ручек из переработанного пластика или бумаги — это давняя мечта команды Тотального диктанта.

«В 2020 году ко мне обратилась учительница из Белого Яра, которая хотела не просто провести Тотальный диктант в своей школе, но и обязательно передать атмосферу проекта. Очень активно общалась, специально приехала в Томск за афишами и ручками для участников и проверяющих. Так мы с Викторией Шевченко познакомились лично, теперь она член городской команды Тотального диктанта. Одна из её задач как раз — привлечение и обеспечение материалами районных площадок диктанта», — поделилась с «Томским Обзором» организатор акции в Томске Татьяна Гончарова.

В качестве вознаграждения за пожертвование организаторы предлагают выбрать себе подарок — традиционную «сувенирку», открытку из Владивостока с автографом автора Тотального диктанта — 2023 Василия Авченко, экскурсию по Институту русского языка РАН с председателем Филологического совета Тотального диктанта Владимиром Пахомовым, запись лекции о деловой переписке от эксперта по цифровому этикету Ольги Лукиновой и многое другое.

В 2023 году Тотальный диктант проходит с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного Фондом президентских грантов. Остальную часть расходов покроют партнеры и спонсоры федерального и местного уровней.

Тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Первый диктант провели в 2004 году студенты на гуманитарном факультете Новосибирского государственного университета. До 2008 года тексты зачитывали преподаватели НГУ.

За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2022 году событие охватило более 30 стран, объединив более 780 тысяч человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона.

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