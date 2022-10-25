В Томске пройдет благотворительный день в пользу животных

25 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 30 октября, в томском гастробаре The Burger Lab состоится благотворительный день томской зоозащитной организации «СОДРУЖЕСТВО».

Как сообщают организаторы, с 12.00 до 16.00 в заведении будет присутствовать куратор с двумя собаками. В течение этого времени гости гастробара смогут пообщаться с животными и задать представителю вопросы о работе организации.

В 15.00 начнется лекционная часть, в рамках которой куратор расскажет о том, как можно помочь подопечных организации, об условиях их пребывания в центре передержке и о том, почему такие проекты существуют.



Кроме того, с 24 по 30 октября в The Burger Lab будет располагаться куб, в который гости заведения смогут внести свои пожертвования пункту передержки. Также в эти дни здесь будет приниматься и другая помощь «Содружеству»: крупы, лекарства, сухие корма, лежанки и игрушки. Подробнее о том, что можно принести, читайте по ссылке.



Мероприятие пройдет 30 октября с 12.00 до 16.00 по адресу: ул. Розы Люксембург, 16, 1 этаж.

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