Работы на северной части Коммунального моста планируют завершить в середине ноября

25 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Согласно графику работы на северной части Коммунального моста в Томске будут завершены 15 ноября. Предполагается, что движение будет перезапущено 6 декабря.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сегодня подрядная организация планирует завершить работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона на отремонтированной половине Коммунального моста. Уточняется, что перед укладкой берутся пробы асфальтобетона и ведётся контроль температуры смеси.

После завершения асфальтирования проезжей части рабочие приступят к укладке асфальта на тротуаре, установке перильных ограждений и монтажу осветительных опор.

Напомним, ремонт Коммунального моста через Томь будет вестись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и обойдутся в 1,2 млрд рублей. Подрядчику — иркутской компании «Пик» — предстоит выполнить ремонт опор моста, заменить дорожную «одежду», включая железобетонный защитный слой, гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие, осуществить ремонт дефектных участков железобетонных плит, заменить барьерные и перильные ограждения, переустроить опоры освещения и инженерные коммуникации.

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