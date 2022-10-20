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Томичей приглашают на мастер-класс по урало-сибирской росписи

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В субботу, 22 сентября, в «Доме на Пушкина» пройдут мастер-классы по урало-сибирской росписи от художницы из Северска Татьяны Гринчук.

Как сообщают организаторы, в 12.00 стартует мероприятие для детей. Маленькие гости смогут расписать деревянную лошадку. А к 15.00 приглашают взрослых томичей. Под руководством мастера они распишут поднос-тарелки.

На встрече участникам также расскажут о культурных традициях сибиряков и предложат чай из самовара.

Стоимость участия в мастер-классе для детей — 400 рублей, для взрослых — 700 рублей. Гостям выдадут все необходимое для рисования — лошадку, поднос, кисти и меловые краски. Записаться на мероприятие можно по номеру: 8-913-849-34-24 в чат WhatsApp и в сообщения группы ВКонтакте.

Почитать про Татьяну Гринчук и ее увлечении урало-сибирской росписью можно в нашем материале.

Деревянный дом по ул. Пушкина, 24 был построен в 1899 году. Владельцем дома стал томский мещанин Павел Кочерженко. В здании располагалась чайная. В 2016 году за восстановление здания в рамках проекта «Дом за рубль» взялся томский бизнесмен Александр Беликов. В 2019-м работы были полностью завершены. Осенью 2021 года здесь, отдавая дань прошлому, открылась чайная.

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