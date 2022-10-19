Томские полицейские задержали сообщника телефонных мошенников, которые обманывали пенсионеров

19 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

В Томске полицейские нашли сообщника телефонных мошенников, которые обманывали пожилых томичей и юргинцев, украв у них более 700 тыс. рублей.

Как сообщил «Томскому Обзору» информированный источник, подозреваемым оказался житель Новосибирской области. Он несколько раз приезжал в Томск и забирал деньги у потерпевших — 2 пенсионеров, которым ранее сообщали о том, что их родственники попали в ДТП. У своих жертв мошенники требовали деньги для освобождения родных от уголовной ответственности или оплаты лечения. Доверившись злоумышленникам, пожилые женщины передали пришедшему к ним незнакомцу в общей сумме более 700 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что сообщник мошенников нашем в интернете объявление о работе курьером. «Работодатель» оплачивал проезд до Томска и питание. В одном из мессенждеров неизвестные передавали ему адреса, где нужно забрать деньги, соблюдая меры конспирации и представляясь другими именами. После получения денег от обманутых пожилых граждан он переводил их мошенникам.

В итоге за проделанную «работу» задержанный сообщник телефонных мошенников получил 35 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый находится под стражей. Уточняется, что полицейские установили причастность подозреваемого ещё к двум эпизодам аналогичных мошенничеств в отношении жителей Юрги.

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